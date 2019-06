Aviões da TAP com dificuldades a aterrar no Porto obrigados a desviar para o Aeroporto de Lisboa

Dois aviões da TAP, um que partiu do Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, com destino a Zurique (Suíça) e outro que vinha do Funchal com destino à Invicta, tiveram dificuldades na aterragem na manhã deste domingo, acabando por ser desviados para Lisboa.O primeiro, que descolou às 7h28, teve de divergir para Lisboa após dificuldades na descolagem. Segundo oconseguiu apurar, o comandante pediu para regressar ao Aeroporto Sá Carneiro pouco depois de ter descolado indicando "problemas elétricos". Viria a aterrar na capital portuguesa cerca das 10h45.Ao que tudo indica terá sido a baixa visibilidade que levou o comandante do voo a optar por aterrar em Lisboa.Esta primeira emergência declarada acabou por condicionar todo o tráfego aéreo implicando três outros voos. Um que fazia a ligação Funchal-Porto e outros dois, segundo fonte oficial da ANA Aeroportos. As condições metereológicas foram outro fator que condicionaram os voos.O avião que partiu do Funchal deu duas voltas até que foi aterrar a Lisboa às 8h48.