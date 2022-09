Uma avionoeta com matrícula alemã foi obrigada a aterrar de emergência num campo de arroz em Santo Estevão, Benavente, na tarde desta sexta-feira.Segundo apurou ojunto dos bombeiros de Benavente, os dois ocupantes da aeronave ficaram feridos sem gravidade. As vítimas foram assistidas no local e recusaram transporte para um hospital. O incidente ocorreu pelas 13h30.No local estiveram 21 operacionais apioados por oito viaturas.