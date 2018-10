Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avioneta aterra fora da pista após avaria em Portimão

Piloto e passageiro escaparam sem ferimentos depois de uma aterragem de emergência.

Por Ana Palma | 08:40

O piloto e o passageiro de uma avioneta privada escaparam sem ferimentos, este domingo de manhã, após uma avaria no motor e uma aterragem de emergência fora da pista do Aeródromo Municipal de Portimão, em Alvor.



Segundo o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado pelas 11h17.



"A aeronave descolou e declarou de imediato emergência a bordo devido a uma avaria no motor", explicou, ao CM, Richard Marques, comandante dos Bombeiros Voluntários de Portimão (BVP), adiantando que "a aeronave regressou de imediato mas aterrou fora da pista, embora ainda dentro do recinto do aeródromo".



Devido ao incidente, a avioneta terá ficado com o trem de aterragem danificado, apurou ainda o CM.



Apesar do grande susto, nem o piloto nem o passageiro sofreram quaisquer ferimentos.



Também "não houve qualquer incêndio nem libertação de combustível", assegurou ainda ao CM o comandante Richard Marques, esclarecendo que "a situação foi resolvida pela brigada dos Bombeiros Voluntários de Portimão que se encontra pré-posicionada no aeródromo algarvio, de forma a responder prontamente a qualquer situação".



Ainda assim, foram mobilizados um total de 16 operacionais e oito viaturas dos BVP.



A Autoridade Nacional de Aviação Civil já foi alertada e a aeronave vai, entretanto, permanecer no local onde aterrou para que sejam feitas averiguações com vista a determinar as causas do acidente.