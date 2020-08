Avioneta cai em campo de golfe em Cascais e faz três feridos

Três pilotos escaparam com ferimentos ligeiros a uma aterragem de emergência depois de o motor da aeronave em que tinham levantado minutos antes, de Tires, sofrer uma falha. O aparelho – um Socata TB9 Tampico de fabrico francês – ficou destruído depois de tocar o solo com violência no campo de golfe dos Oitavos, Cascais, e deslizar pela relva até embater num pinheiro.









Os três ocupantes pertencem à escola de aviação Aeronautical Web Academy e tinham descolado do aeródromo de Tires com destino a Coimbra, onde iriam buscar outras duas aeronaves, pelas 16h30. No entanto, uma avaria obrigou o piloto principal a procurar um local onde pudesse aterrar em condições mínimas de segurança e sem atingir ninguém no solo. O piloto terá visto uma zona livre no campo de golfe e dirigiu para aí o aparelho. Na aterragem a aeronave ficou bastante danificada – uma das asas foi mesmo arrancada – mas os três ocupantes sofreram apenas ferimentos ligeiros, apesar de uma embate violento contra uma árvore. Foram assistidos no local pelos Bombeiros de Cascais e INEM.

O acidente já está a ser investigado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA).





O aparelho acidentado, construído em 1993, é usado para instrução. Já esteve na posse do Aero Clube de Portugal e da escola de aviação SevenAir. A 4 de março de 2003 sofreu outro acidente grave num treino de certificação em que o piloto tinha de aterrar simulando uma falha súbita do motor.