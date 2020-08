Avioneta que aterrou de emergência em campo agrícola de Loulé continua por remover

A avioneta que aterrou de emergência num campo agrícola, no passado sábado, em Boliqueime, no concelho de Loulé, continuava esta segunda-feira no local do acidente.

A bordo da aeronave seguia uma jovem piloto, de 23 anos, que escapou sem ferimentos de relevo. A avioneta ficou imobilizada debaixo de uma alfarrobeira depois de embater com a asa esquerda numa árvore.

Os motivos da aterragem de emergência vão agora ser investigados pelos peritos do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários.