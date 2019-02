"Avô, a mãe não matou o pai": Pai de Rosa Grilo diz que neto acredita na inocência da mãe

Américo afirma que não sabe o que a filha fez, mas acredita que não foi ela que "deu o tiro".

12.02.19

O pai de Rosa Grilo fez revelações esta terça-feira sobre o neto. Segundo Américo, o menino de 13 anos acredita na inocência da mãe.Américo Pina afirma que o neto já falou sobre a mãe e não tem dúvidas: "Avô, a mãe não matou o pai".Também o pai da viúva acredita na sua inocência afirmando que não sabe o que a filha fez, mas que não foi ela a atirar sobre o triatleta.Visivelmente transtornado, Américo luta pela custódia do neto discutida esta terça-feira no tribunal de Vila Franca de Xira.Rosa Grilo deslocou-se esta terça-feira ao tribunal de Vila Franca de Xira no âmbito do processo de regulação do poder paternal.Questões relativas à custódia do filho estão a ser discutidas durante esta tarde em tribunal Rosa Grilo volta a sair da prisão num espaço de cerca de três semanas. Na última ocasião, a mulher deslocou-se a casa para reconsituir o crime que vitimou Luís Grilo.