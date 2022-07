Aproveitava o facto de estar sozinho com a neta, na altura com 10 anos, para praticar com ela atos sexuais, na Trofa. Também uma amiga da criança, da mesma idade, foi vítima dos abusos. Os abusos começaram no final do ano de 2021 e só terminaram este ano, após os familiares darem conta da situação e o denunciarem às autoridades.









Ver comentários