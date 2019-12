Avô abusa de netas gémeas em Vila Nova de Gaia

A Polícia Judiciária do Porto deteve um homem, de 53 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de duas netas, gémeas, de apenas 9 anos, no concelho de Vila Nova de Gaia.Os atos já duravam há alguns meses, com o agressor a aproveitar os momentos a sós com as duas vítimas. O terror terminou quando uma das meninas denunciou o que se passava à mãe - e filha do suspeito -, tendo esta sido apanhada completamente de surpresa. Ficou em choque com o que a menor lhe descreveu.Comunicou a situação às autoridades e os inspetores da PJ avançaram para a detenção na passada terça-feira. O arguido, desempregado, foi esta quarta-feira a tribunal.