Aproveitava os raros momentos a sós que tinha com as netas, quando visitavam a casa dos avós com a família, para abusar sexualmente delas.O reformado, de 66 anos, agora detido pela PJ de Braga, masturbava-se em frente às meninas e chegou a manter contactos sexuais com a vítima mais nova.Já durante a investigação, outra neta, agora com 15 anos, relatou que também tinha sofrido o mesmo horror às mãos do avô, quando tinha apenas sete anos. Contou que muitas vezes o avô, quando estava a sós com ela, a sujeitava a diversos abusos.Há ainda relatos de outras crianças, vizinhas do reformado, sobre quem terá também praticado atos sexuais e de exibicionismo.