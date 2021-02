A menina tinha 18 meses e estava a cargo do avô, no Feijó, em Almada. Havia mais duas crianças na habitação - dois irmãos, de quatro e dez anos -, que acompanhavam a bebé na sala enquanto o adulto estava noutra divisão. A mãe, essa, tinha saído e pedido ao pai para olhar pelos mais novos.





Foi a 29 de abril do ano passado, durante a tarde, que o avô da criança adormeceu e a menina empoleirou-se numa janela do quarto andar. Estava a tentar apanhar o comando da televisão que tinha caído. A criança estava a mais de oito metros do solo, quando caiu desamparada. Nada havia a fazer para a salvar.