Uma avó e uma neta, uma criança de sete anos, ficaram feridas depois de serem atropeladas esta sexta-feira, na Avenida Brasil, em Famalicão.O alerta foi dado pelas 16h19.Ambas as vítimas foram transportadas para o hospital de Braga, a avó com ferimentos graves e a criança com ferimentos leves.Foram acionados para o local os Bombeiros de Famalicão, a PSP e o INEM.