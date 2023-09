Um despiste de carro feriu avó e neta, de 75 e 23 anos, esta quarta-feira, na Estrada Nacional 2, em Ferreira do Alentejo, Beja.O alerta foi dado às 11h52 para o despiste no sentido Ferreira do Alentejo - Odivelas.Ao que oapurou, o carro despistou-se e embateu numa árvore.As vítimas tiveram de ser desencarceradas da viatura. Sofreram ferimentos ligeiros.No local estiveram 17 operacionais dos Bombeiros de Ferreira do Alentejo e da GNR, apoiados por 6 viaturas e um meio aéreo, que acabou por não ser utilizado.