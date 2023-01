“Ele só fez aquilo para proteger a filha. É um homem muito bom, muito pacato. Teve a infelicidade de ter uma faca ao lado.” As palavras são de um vizinho do homem, de 82 anos, que esfaqueou o neto, de 27, na barriga, na noite de sábado, nas Caxinas, em Vila do Conde, depois de o ver agredir a mãe violentamente.









