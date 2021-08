Avó manda neta menor dividir cama com marido pedófilo

A menina tinha apenas 12 anos quando "foi largada no mundo de perversões do arguido [seu avô por afinidade, pois estava casado com a avó materna há 30 anos] e estava lá sozinha, abandonada e sem saber nada de sexualidade e empurrada para este pesadelo por alguém que devia cuidar de si e não cuidou".As palavras dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça são duras para o pedófilo - rejeitando o seu recurso e confirmando a pena de 13 anos de prisão -, mas também para a avó da vítima, que a expôs durante quatro anos ao predador sexual, ao ordenar-lhe que dormisse na mesma cama que este.