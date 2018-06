Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avô obriga neta a ver filmes pornográficos

Homem mostrou imagens de cariz sexual entre adultos a duas meninas de três e cinco anos.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Sozinho em casa com a neta, de apenas três anos, e com a filha do padrasto desta, de cinco, o homem levou-as para o quarto e obrigou--as a ver filmes pornográficos. Enquanto observavam as imagens explícitas de adultos em contactos sexuais, o predador acariciou ainda a zona genital das duas meninas por cima da roupa. O arguido, que está acusado de quatro crimes de abuso sexual de menores, dois deles agravados, vai começar a ser julgado, ainda este mês, no tribunal de S. João Novo, no Porto.



O crime ocorreu a 30 de setembro de 2016, numa altura em que as duas meninas foram deixadas aos cuidados do arguido, de 41 anos - e que atualmente está a cumprir uma pena de cadeia no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus - pelo período de cinco horas.



O crime foi denunciado pelo pai da menina de cinco anos, depois de esta ter contado, durante um jantar com a madrasta (mãe da menina de três anos e filha do arguido), que o homem lhes tinha mostrado um "filme porco". O caso foi comunicado à PJ e o predador detido. As duas menores prestaram declarações para memória futura e que agora serão ouvidas pelo coletivo de juízes.



"O arguido observou tal conduta de significado sexual para ter satisfação dos seus desejos e instintos sexuais", lê-se na acusação do Ministério Público.



Desde a altura dos factos que a neta do arguido passou a revelar agitação e alterações de comportamento, sempre que ouvia falar do avô materno.