Olegário Borges, de 69 anos, deu entrada no Hospital-Prisão de Caxias, Oeiras, na terça-feira à noite, com ordens para vigilância antissuicídio. Sujeito a prisão preventiva por ter morto à facada a neta Lara, na semana passada, em Vialonga, Vila Franca de Xira, o recluso foi colocado numa camarata com outros presos.Exibe ainda ferimentos no pescoço, em sequência da tentativa de suicídio. Osabe que Olegário Borges tem direito a duas horas de recreio diárias, uma matinal e outra à tarde. As refeições são tomadas na camarata, devido a obras no refeitório dos reclusos.