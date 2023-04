‘Avózinha’ do lar da Santa Casa da Misericórdia de Faro celebra 110 anos

Custódia Maria Inácia, uma utente do lar da Santa Casa da Misericórdia de Faro, completou, esta quarta-feira, 110 anos. A celebração da idosa, carinhosamente tratada por ‘avózinha’ no lar, juntou quatro gerações da família e contou com a presença de um acordeonista."É um privilégio chegar a tão longa idade e poder partilhar ainda algumas memórias com a sua cabeça lúcida", destacou a neta Patrícia Martins. Maria Luísa Revés, também utente no lar, descreveu a amiga Custódia como "muito meiguinha e muito querida".Natural do concelho de Odemira, Custódia passou a vida entre as lides do campo e, em casa, como doméstica. Está, desde 2018, neste lar, onde é conhecida como a ‘avózinha’. "Eu acho que a longevidade se deve aos tempos do campo, no Alentejo, que lhe deram esta rijeza, esta força", afirmou a neta Patrícia.