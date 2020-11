Azeredo Lopes diz em julgamento que assalto de Tancos "não foi galático"

O ex-ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, disse esta quinta-feira em tribunal, durante o julgamento do caso de Tancos, que o assalto "não foi galático"."Não era um assalto propriamente galático", afirmou.Durante o depoimento, o ex-ministro diz também que caso de Tancos era mais do que uma investigação criminal. Era uma questão de segurança, dada a "facilidade" de os paiois serem assaltados.O juiz Nelson Barra já fez várias chamadas de atenção: "Vamos deixar de opiniões e vamos aos factos porque é para isto que estamos aqui".Sobre o facto do diretor da PJ Militar, o coronel Luís Vieira, se mostrar desagradado com possibilidade de investigação passar para a PJ civil, o juiz perguntou se Azeredo Lopes era o "muro das lamentações".A pergunta não caiu bem ao antigo governante, que se mostrou desconfortável com a utilização desta expressão.