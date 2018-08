Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bactéria proíbe banhos na praia de Angeiras Sul em Matosinhos

Bandeira Azul foi arriada após análises à água do mar com resultados preocupantes.

Por Manuel Jorge Bento e Ana Silva Monteiro | 08:54

A bandeira azul da praia Angeiras Sul, em Lavra, Matosinhos, foi arriada, e a bandeira vermelha hasteada, após as análises feitas à água do mar, na quarta-feira, terem indicado valores de bactérias acima dos níveis de referência. Os banhos foram, por isso, interditados - como indica o aviso afixado à entrada do areal -, até que uma nova análise permita retirar a proibição.



Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, indicou que já foi realizada, ontem, uma contra-análise para identificar a causa da contaminação microbiológica. A autarca aponta a possibilidade de as obras que estão a ser feitas no portinho de Angeiras terem gerado a alteração na qualidade da água.



Muitos banhistas ficaram surpreendidos, ontem, em Angeiras. "Trouxe os miúdos à praia e, chegar aqui e não poder ir a banhos, é chato. Vimos aqui a Polícia Marítima, mas não sabemos o porquê de a água estar contaminada e quando é que tudo volta à normalidade", disse Manuel Oliveira, ao CM.



"Venho aqui todos os anos e não me lembro de alguma vez ter acontecido algo parecido. Se tem alguma bactéria, claro que não vou ao mar. Explicar isso ao miúdo é que é mais complicado porque adora água!", referiu Paula Teixeira, que ficou a brincar com o filho na areia.



Esta é a segunda praia de Matosinhos com a bandeira azul temporariamente arriada desde o início do mês. Já no dia 3, foi retirada, no Cabo do Mundo, em Perafita, depois de uma descarga de ‘lamas’ da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que foram drenadas para a areia e para o mar através de condutas de águas pluviais, que terminam numa área não concessionada.



A Agência Portuguesa do Ambiente acompanha estes casos.