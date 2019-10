Bailarina detida após atacar marido à facada em Portimão

A Polícia Judiciária deteve e identificou uma mulher, de 41 anos, suspeita de tentativa de homicídio do marido em Portimão, avança a PJ em comunicado enviado às redações.A agressora, bailarina de profissão, encontrou a vítima num jardim de um condomínio privado e com recurso a uma "faca com cerca de 10cm de lâmina", desferiu um golpe no tórax do homem causando-lhe ferimentos graves.O ex-casal encontravam ainda casado, mas em processo de separação. O crime terá ocorrido após uma discussão relacionada com o filho menor que têm em comum.A detida vai ser presente a tribunal para a aplicação de medidas de coação.