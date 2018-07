Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bairro de Santos conta com mercado renovado

Câmara tem em marcha a renovação de 25 espaços.

Por João Saramago | 09:16

O Mercado de Santos, em Lisboa, reabriu este sábado as portas, modernizado e com mais espaços comerciais. Conta agora com 20 lojas, um supermercado e um elevador panorâmico que dá acesso à galeria comercial no primeiro piso. A reabilitação definida pela Câmara de Lisboa teve um custo de 1,4 milhões de euros e foi suportada pelo Dia Portugal Supermercados. Uma das contrapartidas é a entrega da exploração do parque de estacionamento adjacente à empresa de retalho.



O mercado será gerido pela Junta de Freguesia de Avenidas Novas, que contará com uma delegação no espaço. Foi criada uma praça central coberta, ladeada por lojas comerciais. O mercado renovado ganhou bancos, um quiosque e várias árvores.



Presente na cerimónia de reabertura, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, recordou que "de todos os mercados na cidade, o de Santos era o mais degradado". O autarca acredita que, com a modernização, o mercado "vai mudar a realidade do bairro, assumindo uma importância para a câmara e para a cidade no dia em que é finalmente devolvido às pessoas". Por sua vez, a presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, Ana Gaspar, afirmou: "Com esta obra, devolvemos o espírito do mercado".



A requalificação está inserida no Plano Municipal dos Mercados de Lisboa 2016-2020. Uma iniciativa da autarquia que tem por objetivo renovar os 25 mercados retalhistas da capital que foram construídos no século passado, de forma a atrair as famílias residentes a espaços classificados como polos locais.