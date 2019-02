Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bairro do Picoto custa 200 mil euros à câmara

Rio anuncia acordo com a Igreja e requalificação do bairro.

Por Fátima Vilaça | 12.02.19

A Câmara de Braga vai pagar à Arquidiocese cerca de 200 mil euros pela posse dos terrenos onde está construído o bairro do Picoto. O acordo foi agora conseguido, após uma longa batalha judicial.



Esta segunda-feira, Ricardo Rio anunciou que com este acordo a autarquia pode avançar com a requalificação do bairro construído na década de 90 do século passado.



O bairro foi construído durante um mandato de Mesquita Machado, em terrenos que eram propriedade da Arquidiocese. A Igreja avançou na altura com processo judicial, acusando a autarquia de "utilização abusiva" do espaço.



O tribunal deu razão à câmara, mas a Igreja não se conformou e recorreu. Agora as duas instituições chegaram a um acordo, que dá à autarquia a posse definitiva dos terrenos.