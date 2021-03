Baixa de Lisboa passa a ter 216 câmaras de videovigilância em projeto contra o crime

A Baixa de Lisboa vai passar a ter um sistema de videovigilância com 216 câmaras. O projeto, agora autorizado por um despacho do secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, mas que ainda vai ser alvo de concurso e construção por parte da Câmara Municipal de Lisboa, tem como objetivo “a segurança de pessoas e bens e prevenção da prática de crimes em locais com risco”.O controlo do sistema, capaz de captar imagem e som, passará depois para a PSP de Lisboa, mas terá sempre de “ser operado de forma a garantir a efetiva salvaguarda da privacidade e segurança”.