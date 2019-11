Balanço da PSP dá conta de mais furtos e ofensas e menos crimes graves

Mais furtos em casas, ofensas e injúrias e menos crimes graves e violentos, como roubos ou agressões. O balanço foi feito aopelo superintendente Marco Viegas Martins, comandante distrital da PSP, durante as cerimónias do 91º aniversário do Comando de Faro, que terminam esta sexta-feira em Olhão."Há uma diferença na criminalidade violenta e nos crimes que consideramos por ocasião. Cerca de 25% dessa pequena criminalidade (ver pormenores) resulta da negligência das pessoas." afirmou aoo mesmo responsável da PSP, que assume que tem existido um aumento de denúncias relativas a crimes informáticos, com destaque para a clonagem de cartões de débito e crédito."Estamos atentos a este tipo de crimes, que são mais frequentes em períodos de menor afluência das pessoas às caixas ATM", explicou o superintendente da PSP, que confirma que este tipo de crime tem merecido uma especial atenção desta força de segurança, nomeadamente, a viciação ou a colocação de dispositivos de clonagem.O Jardim Pescador Olhanense acolhe, até ao final do dia de hoje, uma exposição dos meios da PSP, em que o público pode conhecer o trabalho realizado por esta força de segurança.A criminalidade geral tem sofrido um aumento na ordem dos 5% todos os meses. PSP alerta para a falta de atenção das pessoas, que na maioria das vezes resulta em furtos de oportunidade de bens não guardados. No entanto, a PSP está satisfeita porque a criminalidade violenta está a diminuir.A PSP explica que os dois tipos de crimes mais denunciados são os crimes contra o património, como furtos em residências ou estabelecimentos, e crimes contra as pessoas, como ofensas, difamações ou injúrias.