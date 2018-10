Ministério Público enviou duas listas do material de guerra ao Parlamento.

O assalto ao paiol do Exército em Tancos terá tido como principal motivo a obtenção de munições de 9 mm, balas bastante difíceis de encontrar no mercado negro. Mais de um ano depois do assalto ter ocorrido, entre a tarde e a noite de 28 de junho de 2017, nenhuma das 1450 munições de 9 mm furtadas ...