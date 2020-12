Baleado em rixa por território em Vila Nova de Gaia

Um homem, de 31 anos, foi esta terça-feira baleado numa troca de tiros entre dois grupos rivais, na interceção da rua do Monte com a praceta do Monte, em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia. A vítima foi atingida no ombro esquerdo e não corre perigo de vida. Ao que tudo indica, uma disputa de território esteve na origem do confronto entre os dois grupos. A PSP de Valadares e a Polícia Judiciária do Porto estiveram no local. As autoridades identificaram vários homens suspeitos de estarem envolvidos na rixa. A vítima, depois de estabilizada, foi levada pelos Bombeiros de Valadares para o hospital de Gaia.



Ver comentários