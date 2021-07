Baleado no Seixal levado ao hospital por homem que acabou detido

Um homem, com cerca de 30 anos, foi baleado este sábado de madrugada, no concelho do Seixal, e largado à porta do Hospital Garcia de Orta, em Almada. O condutor da viatura que o deixou junto à unidade hospitalar foi identificado. Momentos após o crime, a PSP deteve um homem com duas armas de fogo e entregou à Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal a investigação.O ferido foi levado para o hospital pouco antes das seis da manhã. Encontrava-se em estado considerado grave, a perder muito sangue, mas sem aparentemente correr risco de vida. Agentes da PSP de serviço no Hospital Garcia de Orta foram rápidos e impediram que o condutor do veículo onde o ferido fora transportado fugisse. Este foi interrogado, mas deu pouca informação. Deixou apenas a pista de que a agressão poderia ter ocorrido no bairro da Jamaica, no Seixal. O alerta para o dispositivo policial foi de imediato dado e, minutos depois, intercetado um carro com seis homens, junto ao local apontado para as agressões. A Polícia Judiciária de Setúbal ficou com a investigação. O ferido mantinha-se internado este sábado à tarde.