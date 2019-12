Baleia dá à costa em Quarteira

Uma baleia de 12 metros deu à costa na manhã deste sábado, em Quarteira.Não se sabe se o animal estava vivo ou morto, dado que voltou a entrar no mar.Antonienta Nunes, enfermeira do centro de reabilitação do Zoomarine, disse aoque tinha recebido informações de que era possível o animal estar vivo, no entanto, não existiam certezas. "Com a ondulação forte, como está agora, às vezes os movimentos que o animal demonstra e as respirações aparentes são os salpicos da água e a ondulação a bater no animal que faz parecer que esteja vivo. Quando chegámos aqui o animal já não estava visível, mas através de fotografias e relatos de quem viu o animal, tudo indica que estava morto", explica.Em atualização