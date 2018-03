Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Baleia encontrada morta em praia de Albufeira

Animal com 10 toneladas encontrado no areal da Praia das Açoteias.

17:02

Uma baleia com cerca de 10 metros de comprimento e 10 toneladas de peso foi encontrada na manhã desta segunda-feira na Praia das Açoteias, próxima da Praia da Falésia, em Albufeira.



O animal, que estava já em avançado estado de decomposição, foi retirado do areal por máquinas do município de Albufeira, com a colaboração da Polícia Marítima.



O cadáver foi levado para o aterro municipal da cidade algarvia.



Um utilizador do Facebook assistiu à cena e publicou várias imagens nesta rede social.