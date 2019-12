Baleia morta dá novamente à costa em Quarteira

cetáceo, ainda se encontra no local.







O Presidente da junta da freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, disse ao CM que durante a tarde uma grua de grande porte vai proceder à remoção do animal, de oito ou nove toneladas, antes que comece o processo de decomposição.









Em atualização

Uma baleia de 12 metros deu este domingo à costa em Quarteira, após já ter dado à costa no sábado no mesmo sítio e ter sido levada pela forte ondulação.O animal foi preso por uma corda a rochas, pela Polícia Marítima, mas devido às dimensões do