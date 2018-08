Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Balões chineses usados para retirar draga afundada em Olhão

Embarcação só deve ser retirada da barra do Lavajo durante o mês de setembro.

Por Ana Palma | 10:14

Os balões provenientes da China que irão ser utilizados para a remoção da draga que se afundou na barra do Lavajo, em Olhão, em janeiro, já estão a caminho de Portugal.



Segundo o CM apurou junto do comandante Nunes Ferreira, da Capitania do Porto de Olhão, a retirada da draga, de 80 metros de comprimento e cerca de 400 toneladas de peso, deverá ocorrer durante o mês de setembro.



"Dias antes da instalação dos balões, que são cilíndricos e de grande resistência, serão efetuados diversos trabalhos de preparação, nomeadamente a dragagem de areia que se encontra à volta da embarcação afundada e ainda a retirada de material como tubagens e outras estruturas. O objetivo é aliviar o peso bruto da embarcação", esclareceu aquele responsável, que irá supervisionar a operação - a qual será da responsabilidade do armador, que já deu a embarcação como perdida.



Neste momento, a draga encontra-se a uma profundidade que varia entre um metro (maré vaza) e quatro metros (maré-cheia) e constitui um perigo para a navegação. Esta situação faz com que a Capitania do Porto de Olhão tenha ainda uma boia a sinalizar os destroços para evitar qualquer tipo de acidente com outras embarcações e tem ativo um aviso à navegação. Foram feitas várias tentativas para remover a embarcação por inteiro, mas o tamanho e o peso da draga, bem como a pouca profundidade do local, revelaram-se fatores determinantes para que as operações anteriores não tivessem tido sucesso.



PORMENORES

Naufrágio

A draga virou-se pelas 08h00 de dia 16 de janeiro, quando estava a efetuar trabalhos de dragagem no âmbito da requalificação levada a cabo pela Sociedade Polis da ria Formosa.



Quatro a bordo

Na altura, estavam quatro pessoas a bordo da embarcação, que caíram ao mar. Foram retirados com sinais de hipotermia e três receberam tratamento hospitalar, mas sem ferimentos de maior.



Casco partido

Em março verificou-se que o casco da embarcação tinha sido partido em três locais, pelos temporais do inverno. Nessa altura, o proprietário deu a draga como perdida para a navegação.