Balões e flores em homenagem no local onde corpo de Valentina foi deixado

"Agora que já estás com Deus, teu verdadeiro pai, descansa em paz." "Tu sofreste até à morte por um monstro. Estamos a sofrer por ti." São duas das mensagens deixadas no local onde o corpo foi abandonado, encoberto por arbustos, e que agora está repleto de flores, balões e bonecos de peluche.Entre pinheiros e eucaliptos, a poucos metros da estrada junto a uma bifurcação que dá acesso a empreendimentos turísticos e a uma propriedade particular, o local, na freguesia da Serra d’el Rei, em Peniche, tem sido palco de romaria por populares que têm deixado a sua homenagem à menina num memorial improvisado, onde consta o nome de Valentina e 6 de maio, dia em que foi morta e abandonada pelo pai e pela madrasta."Custa-me muito, porque tenho uma netinha da mesma idade. É muito triste ter acontecido esta miséria", desabafou Maria do Rosário, que se deslocou das Caldas da Rainha. O marido, Lourenço Antunes, disse estar "muito comovido e não ter palavras" para descrever a sua dor.Entre as mensagens deixadas, uma avó descreveu a sua emoção: "Um dos meus filhos tem uma menina que não é filha dele e para mim é acarinhada como os outros cinco netos." Apesar da afluência de pessoas, não está prevista a criação de um memorial no local, revelou aoa junta de freguesia.