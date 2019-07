Banca aperta cerco aos bens de Joe Berardo

Os três bancos credores de Joe Berardo estão a apertar, cada vez mais, o cerco aos bens do empresário madeirense.Depois de a CGD ter arrestado dois apartamentos a Berardo, no âmbito de um processo em que reclama o pagamento de uma dívida superior a 50 milhões de euros, agora foi a vez de os títulos da Associação Coleção Berardo (ACB), dona de 862 obras de arte, serem arrestados.O arresto destes títulos terá sido feito no âmbito do processo judicial que a CGD, o BCP e o Novo Banco (NB) interpuseram contra Berardo em abril deste ano, no qual reclamam o pagamento de uma dívida superior a 962 milhões de euros.O arresto dos títulos da ACB, que foi divulgado pelo ‘Jornal Económico’, foi confirmado por fonte próxima do empresário madeirense.Berardo tenciona contestar o arresto, e pediu 30 dias adicionais para o fazer. O juiz aceitou o pedido do empresário, pelo que o prazo de contestação termina em 23 de setembro. Berardo entregou aos bancos os títulos da ACB, como garantia do pagamento dos créditos que obteve da CGD, do BCP e do BES, que foram herdados pelo NB.