O Ministério Público (MP) de Fronteira acusou uma bancária, da Caixa Geral de Depósitos do Crato, de peculato e falsificação.De acordo com o MP, a mulher "emitiu inúmeros recibos de levantamento, em nome de clientes" sobre contas à ordem e de poupança destes, na maioria idosos, "aí apondo as assinaturas dos respetivos clientes, sem a sua solicitação, conhecimento ou autorização".Com os documentos forjados, fez levantamentos em numerário.