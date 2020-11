António José Matos, o funcionário da Caixa de Crédito Agrícola da Terra Quente, em Carrazeda de Ansiães, detido por burla qualificada e falsificação de documentos, confessou os crimes e saiu em liberdade com uma das mais brandas medidas de coação.O homem, de 50 anos, tem de se apresentar regularmente no posto policial mais perto de casa, embora a fraude possa ter atingido vários milhões. Em causa está o desvio de verbas de clientes, mas a juíza terá tido em conta o facto do banco ressarcir as vítimas.