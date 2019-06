Bancário nudista abusa do filho na praia em Tavira

Um bancário, de 42 anos, foi detido pela Polícia Judiciária depois de ter sido denunciado por vários banhistas que garantem que presenciaram práticas sexuais mantidas entre o homem e o filho, de apenas 4 anos, numa praia naturista, em Tavira.Os abusos sexuais terão ocorrido na tarde de segunda-feira na praia do Homem Nu, em Tavira, que é frequentada por banhistas que praticam nudismo. Segundo oapurou, o homem e o filho estavam totalmente nus e os contactos de cariz sexual terão sido testemunhados e filmados por três casais, que também estavam a praticar nudismo. O homem foi chamado à atenção pelos banhistas, que deram o alerta às autoridades.A Polícia Judiciária pediu apoio à Polícia Marítima e conseguiu travar e identificar o homem, quando este já estava a abandonar a praia. A reação rápida terá tido o objetivo de proteger a criança, que foi entregue aos cuidados da mãe.Segundo confirmou a Diretoria do Sul da PJ, os alegados abusos sexuais foram "presenciados por vários naturistas" que estavam na praia e que "interpelaram o autor e chamaram de imediato as autoridades". Osabe que as seis testemunhas foram ouvidas pelos investigadores e entregaram alguns vídeos em que serão visíveis as práticas sexuais entre o homem e o filho menor.O homem reside na região do Algarve e não tem antecedentes criminais. No entanto, as autoridades estão a averiguar se a criança menor já terá sido sujeita a outros abusos sexuais.A praia do Homem Nu fica a cerca de dois quilómetros da praia do Barril. É um areal selvagem que se estende até à praia da Barra Nova, na Fuseta. É um local classificado como praia de naturismo.praias estão classificadas como naturistas. Bela Vista e Adiça (Almada), Salto (Sines), Meco (Sesimbra), Alteirinho (Odemira), Adegas (Aljezur), Barreta (Faro) e Homem Nu.O naturismo surgiu na Alemanha, no final do século XIX, como uma filosofia de vida. Em Portugal, existem quatro clubes federados que integram a Federação Portuguesa de Naturismo.