Bancário nudista suspeito de abusar do filho fica em liberdade

O bancário, de 42 anos, detido pela PJ, segunda-feira, por suspeitas de abuso sexual do filho, de quatro, na praia naturista do Homem Nu, em Tavira, ficou em liberdade, sujeito apenas a termo de identidade e residência como medida de coação.O homem estava no areal com o menino, ambos sem roupa, em alegadas práticas de cariz sexual, conforme seis testemunhas relataram às autoridades.Intercetados pela Polícia Marítima, quando já estavam a deixar a praia, o menino foi entregue à mãe, que entretanto foi chamada, enquanto o homem foi formalmente detido pela PJ. Uma testemunha ainda filmou a cena, com o telemóvel, mas a uma grande distância.