Bancário rejeitado planeia homicídio durante meses até conseguir matar colega

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Bárbara Cid, de 40 anos, estava a ser perseguida há vários meses por Ricardo Nunes, que a baleou no parque de estacionamento do Millennium, no Tagus Park, em Oeiras, a 30 de abril deste ano.A acusação agora deduzida por homicídio qualificado dá conta de que a bancária era alvo de assédio e o homicida já tinha mesmo tentado confrontar o seu marido, a quem falara de uma alegada relação extraconjugal.