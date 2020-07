Bancário suspeito de ter desviado milhões das contas de clientes

Um funcionário da Caixa de Crédito Agrícola da Terra Quente, em Carrazeda de Ansiães, é suspeito de ter desviado milhões de euros das contas bancárias de clientes, dinheiro do qual, alegadamente, usufruía em proveito próprio.





António José Matos, de 50 anos, o bancário suspeito, era visto com bons olhos por muitos clientes, sobretudo idosos. O processo está a ser investigado e, Vítor Gonçalves, administrador do banco, disse aoque “poderão estar em causa milhões de euros”, recusando revelar o valor desviado. A maioria dos lesados é ex-emigrante, a quem o funcionário prometia uma taxa de juros no dinheiro aplicado em pacotes financeiros. O suspeito é casado com uma ex-vereadora da câmara local.