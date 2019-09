Banco assaltado por empregada de limpeza em Guimarães

Quando uma patrulha da GNR de Guimarães foi chamada a propósito de um roubo num banco, sempre pensou tratar-se de um assalto a um dos balcões dos arredores da cidade. Mas não. O que aconteceu foi a deteção, por parte dos serviços da entidade bancária, de um desfalque de quatro mil euros numa das caixas de atendimento ao público.Antes da chegada da GNR, os próprios funcionários já tinham reunido e elaborado uma lista de probabilidades no que diz respeito ao desaparecimento do dinheiro, o que foi uma preciosa ajuda para as autoridades.Sem necessidade, por isso, de proceder a grande investigação, os militares concluíram que o dinheiro tinha sido furtado por uma empregada de limpeza, que ali trabalhava desde há poucos dias.Perante todas as evidências, a patrulha deslocou-se à residência da suspeita, uma mulher de 34 anos, e confrontou-a com a situação, levando a que ela confessasse o crime de imediato.Os militares recuperaram o dinheiro na totalidade, que entretanto já foi devolvido à entidade bancária. A suspeita foi constituída arguida e aguarda agora, em liberdade, a sequência do processo.