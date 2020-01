Banco de Portugal não está a reavaliar idoneidade de Teixeira dos Santos no âmbito dos 'Luanda Leaks'

O Banco de Portugal não está a reavaliar a idoneidade do presidente do EuroBic, Teixeira dos Santos, na sequência dos 'Luanda Leaks', que envolvem a acionista do banco Isabel dos Santos, segundo resposta enviada à Lusa.

"Neste momento, não está em curso qualquer processo de reavaliação de idoneidade relativamente aos membros dos órgãos sociais do EuroBic" (dos quais o presidente faz parte), pode ler-se numa resposta do Banco de Portugal a perguntas da agência Lusa.

Nas respostas enviadas à Lusa, o supervisor do setor bancário reiterou que pediu ao EuroBic informações relativas ao modo como cumpriu as normas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e que retirará as necessárias consequências.