Banco tem de indemnizar lesados após roubo milionário em Penafiel

O Supremo Tribunal de Justiça condenou a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale de Sousa e Baixo Tâmega, em Penafiel, a indemnizar, em mais de 64 mil €, três lesados de um assalto milionário à dependência, ocorrido em novembro de 2012.



Em causa está o facto de as vítimas terem ficado sem artigos de valor, entre joias e relógios, que estavam guardados num cofre do banco - que foi assaltado após os ladrões terem feito vários buracos na parede e no chão de um outro edifício e que dava acesso à caixa-forte. Foram estroncados 46 cofres.

