Banheira salva mulher queimada pelo companheiro no Seixal

A mulher de 45 anos que foi regada com álcool pelo companheiro na noite de domingo, no Seixal, escapou à morte porque correu para a banheira depois de o homem ter ateado o fogo com um isqueiro.Apesar da rápida reação, sofreu queimaduras graves em todo o lado direito do corpo e está internada no hospital. Não corre perigo de vida, mas terá sequelas permanentes.