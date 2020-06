Banhista retirado inanimado do mar de Óbidos

Um banhista de 58 anos foi este domingo transportado em estado muito grave para o Hospital das Caldas da Rainha, depois de ser retirado do mar, com a ajuda de surfistas, na praia do Gronho, em Óbidos.Estava inanimado e foi assistido por um cardiologista que se encontrava na praia até à chegada de uma equipa médica do INEM, que efetuou manobras de reanimação.Foi depois colocado na viatura Amarok da Polícia Marítima e levado para a ambulância dos Bombeiros, que fez o transporte para o Hospital. A praia não tem vigilância.