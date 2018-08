Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banhistas encontram engenho explosivo em praia de Ovar

Minas e armadilhas já isolaram o local.

20:47

Um engenho explosivo foi encontrado esta tarde na praia de São Pedro em Ovar e está a mobilizar bombeiros e uma equipa de Minas e Armadilhas.



O alerta do objeto suspeito foi dado por banhistas que se encontravam no local, por volta das 17h30. A GNR isolou a área para segurança dos banhistas.



Ao que tudo indica, poderá tratar-se de uma granada de fumo.



As autoridades estão no local e tudo leva a crer que se provocará uma "explosão controlada" do objeto.



Uma viatura dos Bombeiros já está no local caso a explosão provoque um incêndio.