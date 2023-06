Banhistas salvam jovem sugada pela água na praia fluvial de Arcos de Valdevez

Uma rapariga de 15 anos foi esta tarde de quinta-feira sugada pela água, após a abertura inesperada de uma comporta, na praia fluvial de Arcos de Valdevez. Foi ajudada por outros banhistas e depois assistida no local pelos bombeiros e equipas do INEM.



A jovem foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto, devido a um traumatismo grave no maxilar. A situação aconteceu às 16h30, quando a menor se encontrava com amigos a mergulhar no rio Vez.





Sem que nada o fizesse prever a comporta abriu-se e a jovem foi sugada para a caixa de saída. Foi de imediato socorrida por outros banhistas, que deram alerta aos bombeiros.A equipa médica da VMER do Hospital de Viana também foi mobilizada para o local e a jovem acabou por ser transportada para a unidade hospitalar do Porto, devido à gravidade dos ferimentos.