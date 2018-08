Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banho à moda antiga ao som da ‘Tia Anica’ em Lagos

Duas dezenas de pessoas participaram no tradicional Banho 29, na praia da Batata.

Por José Carlos Eusébio | 09:59

Foi ao som da popular canção algarvia ‘Tia Anica de Loulé’, vestindo trajes antigos e de farnel nas mãos, que cerca de duas dezenas de pessoas invadiram esta quarta-feira a praia da Batata, junto à cidade de Lagos.



O objetivo foi cumprir a tradição do Banho 29 - antigamente, as gentes do campo costumavam deslocar-se à praia no dia 29 de agosto.



"Na Universidade Sénior de Lagos tivemos a ideia de fazer esta recriação", conta Bernadete Constantino, que se lembra de antigamente ir ver "a chegada dos camponeses à praia, onde ficavam até à noite".Depois, havia a habitual confraternização com as pessoas da cidade, que tinham a oportunidade "de provar as iguarias que eles traziam".



"As raparigas iam tomar banhos de camisa de dormir e, depois de saírem da água, vinham com a roupa colada ao corpo, deixando os rapazes todos de olhos em bico", recorda Fernanda Cenelas, que admite que se as pessoas de antigamente vissem como os banhistas se vestem agora iriam "cair para o lado por verem as mulheres e homens quase nus".



Armanda Rosária, outra das participantes’, diz que foi "ao baú" buscar as roupas para vestir nesta recriação, adiantando ainda que, como manda a tradição, também não podem faltar "os petiscos à moda antiga", como "o queijo de figo ou os carapaus alimados".



"É bom manter as tradições e reviver o passado com alegria", salienta Paula Duque antes de, tal como os restantes participantes do Banho 29, rumar até ao mar para o obrigatório banho.



A água estava quentinha, com uma temperatura acima dos 20 graus.