Banqueiro do Novo Banco tramado por escutas com Luís Filipe Vieira

Vítor Fernandes, administrador do Novo Banco (NB), foi apanhado em escutas telefónicas com Luís Filipe Vieira: o tema central das conversas foi a dívida da Imosteps, empresa do ex-presidente do Benfica, ao NB.Vieira terá perguntado a Vítor Fernandes, segundo apurou o, se o NB iria colocar a dívida da Imosteps, empresa de Vieira que tinha uma dívida de 53,4 milhões de euros ao NB, no pacote de créditos Projeto Nata II.As interceções telefónicas permitiram ao Ministério Público (MP) e à Autoridade Tributária, responsável por esta investigação, obter duas informações relevantes: por um lado, Vieira queria comprar a dívida da Imosteps ao NB, de forma livrar-se das cinco livranças que dera mais a mulher, Vanda Vieira, como garantia do pagamento dos créditos do BES; por outro, Vieira queria saber também se o NB colocaria o crédito sobre a Imosteps no Projeto Nata II e quem eram os candidatos à compra desse pacote de créditos tóxicos.