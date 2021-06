Nuno Amado, enquanto presidente-executivo do BCP, e Carlos Monjardino, como presidente do Banco Português de Gestão (BPG), recusaram ajudar Ricardo Salgado, em julho de 2014. Sem dinheiro suficiente em Portugal para pagar a caução de três milhões de euros no caso Monte Branco, o ex-líder do BES pediu que o BCP e o BPG lhe dessem uma garantia bancária. Amado e Monjardino recusaram ajudar o ex-líder do BES, por motivos reputacionais ...