Bar em Vilamoura arde durante a madrugada

Um incêndio consumiu parte do Sky Valley, um restaurante-bar e espaço de diversão noturna situado junto à Marina de Vilamoura, na madrugada de sábado. O estabelecimento já se encontrava encerrado ao público, pelo que não houve vítimas.As chamas destruíram rapidamente a esplanada, a cobertura e a zona onde é servido sushi, causando danos avultados. No local estiveram 27 operacionais e oito viaturas dos Bombeiros de Loulé, Albufeira e Faro. Uma equipa de peritos da Polícia Judiciária esteve no local durante a manhã a recolher indícios no edifício que possam determinar a origem do incêndio.